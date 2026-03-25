Акушеру-гинекологу частной клиники Архангельска вменили смерть женщины

Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал врача акушера-гинеколога одной из частных клиник г. Архангельска виновной по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

Установлено, что в период с 15 по 24 декабря 2024 г. обвиняемая, имея реальную и объективную возможность надлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, являясь лечащим врачом потерпевшей, необходимые диагностические мероприятия для исключения у последней патологий не провела, не установила правильный диагноз, в нарушение клинических рекомендаций эвакуацию бригадой скорой помощи в специализированное учреждение здравоохранения для проведения хирургического лечения не организовала.

Подсудимая убедила потерпевшую в правильности установленного диагноза, назначила и провела медикаментозное лечение пациентки, после чего отпустила ее по месту жительства.

Допущенные врачом диагностические недостатки (дефекты) оказания медицинской помощи, привели к прогрессированию заболевания, вследствие чего 02.01.2025 наступила смерть женщины.

Вину в совершении преступления осужденная не признала.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью на срок 2 года.