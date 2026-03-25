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Акушеру-гинекологу частной клиники Архангельска вменили смерть женщины

Октябрьский районный суд г. Архангельска  согласился с позицией государственного обвинения  и признал врача акушера-гинеколога одной из частных клиник г. Архангельска виновной по  ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей). 

Установлено, что в период с 15 по 24 декабря 2024 г. обвиняемая, имея реальную и объективную возможность надлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, являясь лечащим врачом потерпевшей, необходимые диагностические мероприятия для исключения у последней патологий не провела, не установила правильный диагноз, в нарушение клинических рекомендаций эвакуацию бригадой скорой помощи в специализированное учреждение здравоохранения для проведения хирургического лечения не организовала. 

Подсудимая убедила потерпевшую в правильности установленного диагноза, назначила и провела медикаментозное лечение пациентки, после чего отпустила ее по месту жительства.

Допущенные врачом диагностические недостатки (дефекты) оказания медицинской помощи, привели к прогрессированию заболевания, вследствие чего 02.01.2025 наступила смерть женщины. 

Вину в совершении преступления осужденная не признала.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 2 лет  ограничения свободы  с лишением права заниматься врачебной деятельностью на срок 2 года. 

04 июнь 11:27 | : Происшествия

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