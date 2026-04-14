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В Архангельске мужчина сдал машину в утиль под угрозой конфискации

В Архангельске 25-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела за незаконные действия с имуществом, подлежащим конфискации.

            Молодой человек, ранее привлеченный к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, должных выводов для себя не сделал и вновь сел за руль пьяным. Результатом стало привлечение уже к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Суд, назначив правонарушителю наказание в виде 120 часов обязательных работ, также постановил конфисковать принадлежащий мужчине автомобиль отечественного производства.

В отделении судебных приставов по Исакогорскому округу г. Архангельска возбудили исполнительное производство. Однако, несмотря на требования сотрудника органа принудительного исполнения о предоставлении транспортного средства для конфискации, владелец от исполнения решения суда уклонялся. Будучи предупрежденным об уголовной ответственности за незаконные действия с переданным на хранение имуществом, должник умышленно, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение сдал автомобиль в пункт приёма лома металла для утилизации.

По данному факту дознаватель ОСП по Исакогорскому округу г. Архангельска возбудил уголовное дело по ч. 2 статьи 312 УК РФ (Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации). Ведётся расследование.

(фото с https://metalms.ru

18 июнь 09:10 | : Скандалы

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