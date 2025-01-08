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Автовладелец из Нарьян-Мара своим пьянством за рулем помог проведению СВО

Судебные приставы конфисковали автомобиль у жителя г. Нарьян-Мара, осужденного за повторное вождение в нетрезвом виде.

27-летний житель г. Нарьян-Мара уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, однако должных выводов для себя не сделал и вновь сел за руль нетрезвым. Правонарушение пресекли сотрудники ГИБДД.

Водитель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1  ст. 264.1 УК РФ. Помимо уголовного наказания, суд постановил конфисковать в доход государства принадлежащий правонарушителю автомобиль «Мазда», тем самым устранив потенциальную угрозу для других участников дорожного движения.

Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов по г. Нарьян-Мару и Заполярному району.

Судебные приставы конфисковали иномарку. В ближайшее время транспортное средство будет передано в Минобороны РФ для нужд специальной военной операции.

(фото с https://kyrinskiy.75.ru) 

11 февраль 08:57 | : Происшествия

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