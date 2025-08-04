Внедорожник алководителя из Коряжмы послужит нуждам СВО

На этот раз судебные приставы по решению суда конфисковали внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

В отделение судебных приставов по г. Коряжма и Вилегодскому району поступил исполнительный документ о конфискации транспортного средства Toyota Land Cruiser Prado. 38-летний владелец внедорожника является злостным нарушителем правил дорожного движения: ездит, не имея «водительских прав», постоянно нарушает скоростной режим. Помимо этого, мужчина позволял себя садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Будучи уже привлеченным к административной ответственности за данное правонарушение, автовладелец вновь был пойман на пьяном вождении.

Нарушитель осужден по ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющему судимость». Суд вынес решение о конфискации принадлежащего осужденному автомобиля в собственность государства.

Несмотря на попытки автовладельца спрятать машину от судебных приставов, с помощью сотрудников Госавтоинспекции внедорожник был обнаружен. После короткой погони правонарушитель бросил автомобиль, предварительно заблокировав двери. Чтобы изъять транспортное средство, пришлось обращаться в Коряжемскую службу спасения.

В настоящее время Toyota Land Cruiser Prado находится на стоянке. В Министерство обороны РФ направлено предложение о передаче внедорожника для использования в зоне СВО.