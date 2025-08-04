Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Внедорожник алководителя из Коряжмы послужит нуждам СВО

На этот раз судебные приставы по решению суда конфисковали внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

            В отделение судебных приставов по г. Коряжма и Вилегодскому району поступил исполнительный документ о конфискации транспортного средства Toyota Land Cruiser Prado. 38-летний владелец внедорожника является злостным нарушителем правил дорожного движения: ездит, не имея «водительских прав», постоянно нарушает скоростной режим. Помимо этого, мужчина позволял себя садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Будучи уже привлеченным к административной ответственности за данное правонарушение,  автовладелец вновь был пойман на пьяном вождении.

            Нарушитель осужден по ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющему судимость». Суд вынес решение о конфискации принадлежащего осужденному автомобиля в собственность государства.

            Несмотря на попытки автовладельца спрятать машину от судебных приставов, с помощью сотрудников Госавтоинспекции внедорожник был обнаружен. После короткой погони правонарушитель бросил автомобиль, предварительно заблокировав двери. Чтобы изъять транспортное средство, пришлось обращаться в Коряжемскую службу спасения.

            В настоящее время Toyota Land Cruiser Prado находится на стоянке. В Министерство обороны РФ направлено предложение о передаче внедорожника для использования в зоне СВО.

28 август 08:46 | : Происшествия

Главные новости


С Днем российского кино! Arctic open продолжает прием заявок
«TABOO»: Мексика в поморской тарелке

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2025 (352)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)



Деньги


все материалы
«    Август 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20