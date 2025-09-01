Вверх
Внедорожник пьющего северодвинца ушел воевать

Северодвинские судебные приставы конфисковали и передали представителям Минобороны РФ внедорожник, владелец которого осужден за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения.

            Владелец внедорожника «Toyota Land Cruiser Prado» ранее привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, был лишён «водительских прав» и оштрафован на 30 тысяч рублей. Административный штраф он выплатил, но должных выводов для себя не сделал.

            Не прошло и года, как северодвинец вновь сел за руль в нетрезвом виде и на этот раз получил наказание по всей строгости закона. Злостного нарушителя привлекли к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ. Кроме того, суд постановил конфисковать его автомобиль в собственность государства.

            Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов по г. Северодвинску. Сотрудник ведомства наложил арест на иномарку и направил в Министерство обороны РФ предложение о передаче транспортного средства на нужды СВО.

            В настоящее время конфискованный внедорожник передан военнослужащим для использования в зоне специальной военной операции.

