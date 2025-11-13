Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Житель Коноши скрывал от конфискации свой автомобиль

Мировой судья судебного участка № 2 Коношского судебного района согласился с позицией государственного обвинения и признал 43-летнего жителя п. Коноша виновным по ч. 2 ст. 312 УК РФ (сокрытие имущества, подлежащего конфискации по приговору суда).

Судом установлено, что собственник автомобиля марки «Toyota Land Cruiser Prado», подлежащего конфискации по вступившему в законную силу приговору суда, которым последний ранее был осужден за вождение в нетрезвом виде, зная, что по данному факту возбуждено исполнительное производство, в период с 25 июня по 15 ноября 2024 года в целях воспрепятствования исполнению приговора суда в этой части, будучи предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ, утаил данный автомобиль от органов принудительного исполнения, отказался сообщить его местонахождение и не выдал автомобиль судебному приставу-исполнителю.

Вину в совершении указанного преступления подсудимый признал, в содеянном раскаялся.

По совокупности приговоров ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 7 месяцев 26 дней. 

Приговор в законную силу не вступил.

 

13 ноябрь 11:48 | : Происшествия

Главные новости


Борьба с кровометанием, жилищный кризис и другие вести Поморья из ноября 1925 года
Кадры в кадре. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (178)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20