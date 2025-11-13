Житель Коноши скрывал от конфискации свой автомобиль

Мировой судья судебного участка № 2 Коношского судебного района согласился с позицией государственного обвинения и признал 43-летнего жителя п. Коноша виновным по ч. 2 ст. 312 УК РФ (сокрытие имущества, подлежащего конфискации по приговору суда).

Судом установлено, что собственник автомобиля марки «Toyota Land Cruiser Prado», подлежащего конфискации по вступившему в законную силу приговору суда, которым последний ранее был осужден за вождение в нетрезвом виде, зная, что по данному факту возбуждено исполнительное производство, в период с 25 июня по 15 ноября 2024 года в целях воспрепятствования исполнению приговора суда в этой части, будучи предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ, утаил данный автомобиль от органов принудительного исполнения, отказался сообщить его местонахождение и не выдал автомобиль судебному приставу-исполнителю.

Вину в совершении указанного преступления подсудимый признал, в содеянном раскаялся.

По совокупности приговоров ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 7 месяцев 26 дней.

Приговор в законную силу не вступил.