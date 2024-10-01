Приставы отобрали у архангелогородца КАМАЗ в пользу государства

В г. Архангельске судебные приставы по решению суда конфисковали КАМАЗ с краном-манипулятором, владелец которого осужден по уголовной статье.

В отделение судебных приставов по Ломоносовскому округу г. Архангельска поступил исполнительный лист о конфискации бортового КАМАЗа с краноманипуляторной установкой. Владелец транспортного средства привлечён к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть человека» и в настоящее время отбывает назначенное ему наказание. Орудие же преступления — КАМАЗ — по решению суда подлежит конфискации в доход государства.

Возбудив исполнительное производство, судебный пристав выехал по месту нахождения автомобиля и в присутствии понятых наложил на него арест. Сотрудником ведомства в Министерство обороны РФ будет направлено предложение о принятии данного транспортного средства с целью его использования для нужд специальной военной операции.