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Под давлением прокуратуры в Онежском округе была ликвидирована свалка

Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения законов в сфере обращения с отходами.

Установлено, что в границах полосы отвода, придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования местного значения Онежского муниципального округа «Золотуха-Малошуйка» на земельном участке располагается свалка бытового и строительного мусора 115 м и площадью 0,2 га.

В целях устранения выявленных нарушений природоохранным прокурором в Онежский городской суд Архангельской области предъявлено административное исковое заявление о возложении на администрацию Онежского муниципального округа обязанности ликвидировать очаги загрязнения, создающие угрозу лесных пожаров и, как следствие, повреждения и утраты природных ресурсов.

Решение суда исполнено, земельный участок очищен от 360 куб.м отходов.

16 июнь 10:35 | : Скандалы

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