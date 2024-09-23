НАО: свалка отходов ликвидирована по указанию прокурора

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа проведена проверка исполнения законодательства об отходах производства и потребления на территории сельского поселения «Юшарский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа.

Установлено, что муниципальным предприятием Заполярного района «Севержилкомсервис» допускалось складирование отходов на земельном участке в п. Каратайка, непредназначенном для этих целей, в результате чего нарушались права неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду и санитарно-эпидемиологическое благополучие.

В этой связи прокуратурой области и округа в суд направлено исковое заявление об обязании ликвидировать несанкционированное место размещения твердых коммунальных отходов, которое удовлетворено.

Решение суда исполнено, свалка ликвидирована.