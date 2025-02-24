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В Онежском округе мост через Кушереку возмутил прокуратуру

Онежской межрайонной прокуратурой проведена проверка о безопасности дорожного движения. 

 Установлено, что в результате ветхости моста через реку Кушерека, транспортное сообщение с пос. Куша Онежского муниципального округа было ограничено.  Грузоподъёмность моста была снижена до 3,5 тонн, при том, что он является единственной круглогодичной транспортной переправой, по которой осуществляется доставка тяжеловесной техникой дров местному населению и вывоз твердых коммунальных отходов.

Для устранения нарушений закона прокурором в суд предъявлено исковое заявление о возложении на администрацию округа обязанности произвести ремонт моста. Исковое заявление судом удовлетворено, однако муниципалитету предоставлен срок для ремонта предаварийного моста до 31.12.2025.

Поскольку на четвертый квартал 2024 г. безопасное транспортное сообщение через реку Кушерека обеспечено не было, а сроки ремонта предаварийного моста не позволяли обеспечить нужды местного населения, прокурором главе администрации внесено представление об устранении нарушений закона, во исполнение которого возведен временный низководный мост, что позволило обеспечить безопасность дорожного движения и бесперебойное транспортное сообщение населения. 

24 февраль 11:26 | : Скандалы

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