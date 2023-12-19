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Прокуратура предъявила иск "Архангельскавтодору" за разрушенный мост

Онежской межрайонной прокуратурой завершена проверка по факту разрушения мостового сооружения через реку Пекельницу, по которому осуществляется транспортное сообщение с населенными пунктами Кодино и Мудьюга в Онежском муниципальном районе.

Установлено, что мост через реку не отвечает требованиям действующего законодательства о безопасности дорожного движения, имеет значительные технические дефекты и разрушения основных несущих конструкций, влекущие его аварийность и невозможность эксплуатации.

В целях устранения выявленных нарушений Онежской межрайонной прокуратурой в суд предъявлено исковое заявление о возложении на
 ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» обязанности обеспечить надлежащее эксплуатационное состояние моста через реку Пекельницу на автомобильной дороге регионального значения Верховье-Мудьюга-Кодино в границах Онежского муниципального района Архангельской области посредством выполнения работ по его капитальному ремонту в течение одного года со дня вступления решения суда в законную силу.

Исковое заявление находится на рассмотрении в Октябрьском районном суде г. Архангельска.

(фото с https://commons.m.wikimedia.org) 

18 январь 10:57 | : Скандалы

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