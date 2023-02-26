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Прокуратура заставила главу Онежского района ликвидировать свалку мусора

Онежской межрайонной прокуратурой в ходе проведения проверки исполнения законодательства о санитарно – эпидемиологическом благополучии населения выявлена несанкционированная свалка бытовых несортированных отходов в пос. Шаста.

Органами местного самоуправления мер к ликвидации свалки не принималось,  собственники отходов не установлены. 

 В этой связи главе МО «Онежский муниципальный район» прокурором внесено представление с требованием организовать мероприятия по ликвидации свалки.

Представление прокурора рассмотрено, однако надлежащих мер к устранению нарушений не принято, что потребовало судебной защиты прав местного населения на санитарно-эпидемиологическое благополучие. 

          Решением Онежского городского суда иск прокурора о возложении на администрацию МО «Онежский муниципальный район» обязанности организовать ликвидацию несанкционированной свалки удовлетворен. 

В  настоящее время свалка в пос. Шаста ликвидирована. 

14 март 09:01 | : Скандалы

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