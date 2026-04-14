Бизнесмен из НАО нещадно экономил на фонде оплаты труда

Гострудинспекция в Архангельской области и Ненецком автономном округе завершила внеплановую проверку в отношении индивидуального предпринимателя Рахимова Ш.К.

Основанием для проверки послужило выявление индикатора риска нарушения трудового законодательства — сокращение фонда оплаты труда на 80 процентов при отсутствии снижения численности работников.

В ходе проверки были установлены факты подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами с иностранными специалистами при выполнении строительных работ в городе Нарьян-Маре.

По результатам проверки инспектором труда работодатель привлекается к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ с внесением в реестр недобросовестных работодателей.

Илья Тильман, заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе:

«Заключение трудового договора в письменной форме является требованием закона и должно быть сделано в течение трех рабочих дней с момента фактического допуска к работе. От подмены трудовых отношений гражданско-правовыми прежде всего страдают законные права граждан на оплату труда в полном объеме, охрану труда, а также их пенсионное обеспечение. Противодействие нелегальной занятости сегодня является одним из приоритетов в работе инспекции и находится на постоянном контроле.»