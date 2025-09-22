Вверх
В Архангельской области 89 сотрудникам выплатили компенсацию за задержку зарплаты

Межрегиональная территориальная государственная инспекция труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе обеспечила начисление компенсации 89 работникам ООО «ЗТ Арктика» за задержку выплаты заработной платы.

Поводом для проведения внеплановой проверки послужило выявление индикатора риска: суд принял заявление о признании банкротом работодателя, в штате которого более 50 человек.

Инспектор труда установил, что работодатель не выплатил 89 работникам положенную компенсацию за задержку выплаты заработной платы. По результатам проверки работодателю выдано предписание об устранении выявленных нарушений трудового законодательства.

Работодатель проинформировал Гострудинспекцию об исполнении предписания и выплате компенсации за задержку заработной платы 89 работникам.

Илья Тильман, заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе: «Гострудинспекция напоминает, что работодатели обязаны соблюдать сроки выплаты заработной платы, установленные трудовым договором или локальным нормативным актом, за нарушение указанных требований юридическое лицо может быть оштрафовано на сумму до 50 000 руб. Систематическая задержка заработной платы может повлечь уголовную ответственность по статье 145.1 УК РФ.»

04 декабрь 09:45 | : Скандалы

