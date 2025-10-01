В НАО процветает нелегальная занятость

Руководитель инспекции труда Алексей Хоробров представил результаты проверки ООО «УК «Тепло» на заседании Межведомственной комиссии Ненецкого автономного округа по противодействию нелегальной занятости. Данная организация осуществляет управление и эксплуатацию жилого фонда в Ненецком автономном округе.

Внеплановая проверка была проведена на основании поступивших данных из ФНС России о массовом привлечении самозанятых граждан к деятельности организации.

Проверка подтвердила факт подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами, которые ООО «УК «Тепло» ежемесячно заключало с самозанятыми для выполнения работ по очистке крыш от снега и наледи, уборке общедомовых помещений, общестроительных, сантехнических и подсобных работ.

По результатам проверки организация будет привлечена к административной ответственности по части 4 статьи 5.27 КоАП России за заключение таких гражданско-правовых договоров с самозанятыми, содержание которых свидетельствует о наличии признаков трудовых отношений. Материалы проверки также направлены в налоговые органы.

Впоследствии ООО «УК «Тепло» будет включено в Реестр работодателей, у которых выявлены факты нелегальной занятости, на сайте Федеральной службы по труду и занятости.

Как отметил Алексей Хоробров, от подмены трудовых отношений гражданско-правовыми прежде всего страдают законные права физических лиц на оплату труда в полном объеме, охрану труда, а также их пенсионное обеспечение. В настоящее время вопросы противодействия нелегальной занятости являются одним из приоритетов в работе инспекции и находятся на постоянном контроле.