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Архангельский бизнес шокировали внеплановые проверки

Межрегиональная территориальная государственная инспекция труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе приступила к проведению внеплановых документарных проверок в отношении работодателей.

 Основанием для проверки в отношении ООО «ОФШОР» послужило поступление в инспекцию обращений от работников о массовых (более 10 процентов среднесписочной численности или более 10 человек) нарушениях их трудовых прав, связанных с невыплатой заработной платы свыше одного месяца.

 Основанием для проверки в отношении ООО «ПОМОР» послужило срабатывание индикатора риска - Наличие во ФГИС СОУТ информации о результатах проведения специальной оценки условий труда у юридического лица или ИП более 5 лет назад при наличии рабочих мест с вредными или опасными условиями труда.

 Основанием для проверки в отношении ООО «НМС» послужило получение информации о факте причинения вреда жизни (тяжкого вреда здоровью) в результате падения работника с высоты вследствие допущенных нарушений требований охраны труда.

 Заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе Илья Тильман: «В ходе проведения надзорных мероприятий в организациях будут запрошены для изучения документы, регулирующие порядок выплаты заработной платы, соблюдение сроков и полноту выплат, а также документы по осуществлению в организациях мероприятий по охране труда.»

13 март 10:00 | : Происшествия

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