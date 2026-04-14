Житель Коряжмы обвиняется в покушении на престиж государственной власти

Прокуратурой г. Коряжмы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого  по ч. 1 ст. 282.3, ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности и публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние).

По версии следствия в июне 2023 года обвиняемый, являясь сторонником организации, признанной на территории России экстремистской, совершил перевод принадлежащих ему денежных средств в целях обеспечения деятельности указанной экстремистской организации.

Он же, в марте 2025 г., будучи привлеченным к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации), находясь по месту своего проживания, разместил под видеозаписью, опубликованной на одном из ютуб-каналов, комментарий, доступный для ознакомления неограниченному кругу лиц, содержащий негативные и дискредитирующие сведения об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов государства. 

Вину в совершении инкриминируемых преступлений обвиняемый признал полностью. 

Уголовное дело направлено в Коряжемский городской суд для рассмотрения по существу. 

 

29 май 12:55 | : Скандалы

