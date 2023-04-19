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Житель Котласа ответит перед судом за дискредитацию ВС РФ в соцсетях

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 46-летнего жителя города Котласа в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние). 

Следствием установлено, что обвиняемый, будучи привлеченным к административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в августе и сентябре 2022 года публично обращался к пользователям социальной сети и размещал в сообществах информационные материалы, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации.

 Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области и УМВД России по Архангельской области. 

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением  направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

 

03 июль 08:50 | : Происшествия

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