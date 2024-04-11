Житель Северодвинска повторно дискредитировал родные Вооруженные Силы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние).

Следствием установлено, что обвиняемый, будучи привлеченным к административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, с мая по июль 2023 года в одной из социальных сетей разместил информационные материалы, направленные на дискредитацию исполнения государственными органами РФ своих полномочий.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных региональным управлением ФСБ России по Архангельской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.