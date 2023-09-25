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Жителя Котласа оштрафовали на 130 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 33-летнему жителю города Котласа. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние).

 Следствием и судом установлено, что осужденный, будучи привлеченным к административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в сентябре 2022 года публично обратился к пользователям социальной сети и разместил в сообществе написанный им информационный материал, направленный на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации.

 Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области и УМВД России по Архангельской области. 

 Приговором Котласского городского суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 130 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

05 ноябрь 13:24 | : Происшествия

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