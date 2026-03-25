"Аквамир". Рикасиха. Фекальное детство

Приморским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении управляющего ООО «Аквамир», обвиняемого по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

По версии следствия руководителем коммерческой организации, наделенной статусом гарантирующего поставщика в сфере водоотведения на территории дер. Рикасиха Приморского муниципального округа, в отсутствие предусмотренных законом оснований принято одностороннее решение о приостановке работы канализационных насосных станций, обеспечивающих прием сточных вод детского сада МБОУ «Приморская средняя школа».

В результате этих действий произошло аварийное затопление сточными водами цокольного помещения и канализационной системы здания детского сада, возникла необходимость проведения дезинфекции его помещений, деятельность образовательной организации в связи с угрозой безопасности нахождения в ней более 100 детей приостановлена на несколько дней.

Вину в совершении преступления обвиняемый не признал, при этом в ходе следствия полностью возместил причиненный материальный ущерб на общую сумму 143 тыс. рублей.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело, возбужденное на основании материалов прокурорской проверки и расследованное в территориальном следственном отделе СУСК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, будет направлено в Приморский районный суд для рассмотрения по существу.



