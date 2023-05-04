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Администрация Онежского района залетела с ремонтом детсада

Онежской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению граждан о непринятии органами местного самоуправления мер по капитальному ремонту филиала МБОУ «Средняя школа № 4 им. Дважды Героя Советского Союза А.О. Шабалина» - Детский сад «Улыбка».

Установлено, что детский сад посещает 176 детей, с момента постройки (1987 год) капитальный ремонт здания детского сада не проводился, финансирование на данные цели не выделялось.

Межрайонным прокурором главе администрации МО «Онежский муниципальный район» внесено представление, требования прокурора удовлетворены, однако финансирование на проведение капитального ремонта здания детского сада не выделено. 

Решением Онежского городского суда по иску межрайонного прокурора на администрацию МО «Онежский муниципальный район» возложена обязанность в срок до 01.09.2024 выполнить капитальный ремонт образовательной организации.

Судебный акт не вступил в законную силу.

19 июнь 13:56 | : Скандалы

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