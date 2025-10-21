"Белый дом" на Соловках провернул махинацию с аэролодкой

Приморским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего исполняющего обязанности руководителя ГКУ Архангельской области «Главное управление капитального строительства», обвиняемого по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Установлено, что в марте 2021 г. при исполнении государственного контракта на строительство больницы в пос. Соловецкий в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага» необоснованно согласовал приобретение подрядной организацией ООО «Белый дом» аэролодки «Север 750К», стоимостью 10 млн рублей, не предусмотренной условиями контракта и по своим техническим характеристикам неспособной обеспечить его исполнение в части перевозки грузов и пассажиров в акватории Белого моря.

В результате указанных преступных действий существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства, Архангельской области причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело, возбужденное СУСК России по Архангельской области и НАО на основании материалов прокурорской проверки, будет направлено в Октябрьский районный суд г. Архангельска.



