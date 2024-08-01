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У деревни Рикасиха пьяный байкер затеял с полицейским рукопашный бой

Приморским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя Приморского муниципального округа, обвиняемого по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Установлено, что обвиняемый вечером 07.08.2024, являясь задержанным сотрудниками полиции за совершение на территории дер. Рикасиха административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ,                   в связи с управлением мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения,                    на переднем пассажирском сидении патрульной автомашины, схватил инспектора ДПС, находящегося при исполнении своих должностных обязанностей, за шею и второй рукой нанес ему удар по лицу, причинив физическую боль.

Свою вину в совершении преступления обвиняемый признал                                             в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Приморский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

Посмотреть на схватку Света и Тени можно по этой ссылке - https://www.pomorie.ru/2024/08/10/66b65a11253bb521b90ec9a8.html

29 август 16:38 | : Происшествия

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