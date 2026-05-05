Кто ответит за свалку в Беломорье?!

Народный фронт продолжает следить за мусорной реформой в Поморье. Сегодня – тревожные кадры из посёлка Беломорье Приморского округа.



И хотя здесь расположен знаменитый санаторий, куда едут со всей Архангельской области, сейчас сама природа здравницы оказалась под ударом. Рядом с котельной, в опасной близости к лесной полосе – огромная свалка строительных отходов.



Старые балки, палки, разобранные деревянные конструкции брошены прямо в сухую траву. В разгар пожароопасного периода это не просто мусор, а готовый костёр. Одна искра – и огонь мгновенно уйдет в лес.



Такое складирование – грубейшее нарушение природоохранного (захламление лесного фонда), санитарного (свалка в черте посёлка) и противопожарного (горючие материалы, отсутствие минерализованных полос) законодательства.



Народный фронт обратился к местным властям. Требует убрать свалку до наступления критической жары.