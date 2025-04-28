Экономия по... В Коноше обнаружена свалка кладбищенского мусора

В Народный фронт пришло любопытное видео от подписчика. Власти МО “Коношское”, где живёт почти 11 тысяч человек, заключили договор на содержание местного кладбища. Но исполнитель работ не стал сотрудничать с региональным оператором по утилизации твердых коммунальных отходов.



Конечно, проще сэкономить, ведь компании "Экоинтегратор" пришлось бы платить. В итоге подрядчик по содержанию кладбища просто вывозит мусор с погоста на свою же стихийную свалку.



Гора из старых венков, лент, искусственных цветов и прочей могильной атрибутики расположена на проезде к очистным сооружениям бывшего свинокомплекса. И так четыре года подряд. И также четыре года люди жалуются в поселковую администрацию. Но их не слышат.



Народный фронт обратился в областную прокуратуру. Требует привлечь к ответственности нарушителей экологического законодательства.