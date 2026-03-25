Новодвинск прирастает... свалками мусора на любой вкус

Народный фронт продолжает мониторинг работы объектов обращения с ТКО. Вместе с нашим подписчиком сегодня делимся красноречивыми кадрами из Новодвинска, где проживает более 32000 человек.



В городе бумажников одна из точек сбора мусора на улице Двинской из окультуренных контейнерных площадок превратилась в настоящий хламовник.



Сейчас это не просто зона размещения баков, а натуральная свалка из отходов производства и потребления. Старые покрышки, автозапчасти, мебель, посуда, фанера, хозяйственные мешки, сантехника, кусты, ветки деревьев – чего здесь только нет!



С жалобами на свалку люди “стучались” в местную администрацию, но там посоветовали дождаться майских субботников.



Народный фронт обратился в городскую прокуратуру. Активисты-общественники требуют принять меры по приведению территории в порядок.



А мы продолжаем следить за работой легальных и незаконных полигонов по обращению с ТКО. Продолжение совсем скоро!