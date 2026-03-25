Прокурора Архангельска возмутили темпы строительства жилых домов

Прокурор города Архангельска Антон Филимонов совместно с главой администрации округа Варавино-Фактория Глебом Вашуткиным проверил ход выполнения работ по строительству многоквартирных домов по переулку Конецгорскому, возводимых в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В ходе проверки проведена встреча с представителями заказчика и подрядной организации, заслушаны доклады о проблемах, возникающих при строительстве и путях их решения, указано на необходимость активизации работ.

В рамках надзорного сопровождения прокуратурой города приняты меры реагирования к заказчику и подрядчику в связи с нарушениями, допущенными при исполнении контрактов.

Вопрос строительства многоквартирных домов находится на контроле в прокуратуре города.


27 апрель 12:40

