Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Ремонт "Добролюбовки" в Архангельске идет ни шатко ни валко

Прокурор города Архангельска Антон Филимонов проверил ход выполнения работ по капитальному ремонту ГБУК АО «Архангельская областная научная ордена «Знак почета» библиотека имени Н.А. Добролюбова», производимого в рамках национального проекта «Культура».

В ходе проверки проведена встреча с представителями заказчика и подрядной организации, заслушаны доклады о проблемах, возникающих при выполнении ремонта и путях их решения, указано на необходимость активизации работ и увеличения количества рабочих на объекте.

В рамках надзорного сопровождения прокуратурой города приняты меры реагирования к заказчику и подрядчику в связи с нарушениями, допущенными при исполнении контракта.

Вопрос завершения капитального ремонта библиотеки находится на контроле в прокуратуре города

10 октябрь 13:12 | : Скандалы

Главные новости


Городские легенды: главный "строитель" архангельского трамвая и отец Героя
Марионетки. Политическая сатира

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (149)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20