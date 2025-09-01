Ремонт "Добролюбовки" в Архангельске идет ни шатко ни валко

Прокурор города Архангельска Антон Филимонов проверил ход выполнения работ по капитальному ремонту ГБУК АО «Архангельская областная научная ордена «Знак почета» библиотека имени Н.А. Добролюбова», производимого в рамках национального проекта «Культура».

В ходе проверки проведена встреча с представителями заказчика и подрядной организации, заслушаны доклады о проблемах, возникающих при выполнении ремонта и путях их решения, указано на необходимость активизации работ и увеличения количества рабочих на объекте.

В рамках надзорного сопровождения прокуратурой города приняты меры реагирования к заказчику и подрядчику в связи с нарушениями, допущенными при исполнении контракта.

Вопрос завершения капитального ремонта библиотеки находится на контроле в прокуратуре города