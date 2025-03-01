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Прокурор Новодвинска выявила бардак в ремонте средней школы

Прокурор города Новодвинска Татьяна Митянина совместно с представителями Народного Фронта проверила ход и качество выполнения работ по капитальному ремонту здания МОУ «Средняя образовательная школа № 3».

Установлено, что объем выполненных подрядной организацией работ на 21.03.2025 составляет 57% от запланированного.

По результатам проверки заслушан доклад подрядчика о перспективах завершения работ.

В рамках надзорного сопровождения капитального ремонта здания образовательной организации прокуратурой города приняты меры реагирования в связи с нарушениями сроков оплаты труда, допущенными в отношении работников. В частности, в отношении директора подрядной организации ООО «КСМ» прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5. 27 КоАП РФ.  

Кроме того, в ходе проверки установлено, что на территории школы допускается складирование строительного мусора и опасных отходов, что послужило основанием для внесения представления об устранении нарушений  руководителю подрядной организации.

Вопрос капитального ремонта объекта образования находится на постоянном контроле прокурора города.

26 март 15:39 | : Скандалы

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