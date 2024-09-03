Прокурор оценил темпы строительства в Катунино и остался не в восторге

Приморским межрайонным прокурором Артёмом Обуховым осуществлена рабочая поездка в пос. Катунино с целью проверки хода и качества выполненных работ по строительству новой школы, возводимой в рамках реализации национального проекта «Образование», работ по благоустройству территории, прилегающей к введенному в эксплуатацию скейт-парку, а также работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.

В ходе выезда на объекты совместно с главой Приморского муниципального округа Валентиной Рудкиной дана оценка темпам и качеству работ по строительству школы, скейт-площадки и благоустройства прилегающей к ним территории, наличию необходимых материалов и своевременности их доставки.

Заслушан отчет представителя подрядчика о перспективах завершения работ по строительству крупнейшей в округе школы, которому с учетом ранее внесенных актов реагирования предложено ускорить процесс выполнения отдельных видов работ.

Наряду с этим межрайонным прокурором с выездом на объекты заслушан отчет руководителя подрядной организации, осуществляющей работы в сфере капитального ремонта общего имущества четырех многоквартирных домов, проведение которых в настоящее время осуществляется в сроки, предусмотренные графиком производства работ.

Ход строительных и ремонтных работ на указанных объектах находятся на контроле в Приморской межрайонной прокуратуре.



