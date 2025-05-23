Строительство школы в поселке Катунино вызвало вопросы у прокурора

Приморский межрайонный прокурор Артем Обухов совместно с главой Приморского муниципального округа Валентиной Рудкиной, представителями заказчика, подрядчика и строительного контроля проверили ход и качество выполненных работ по строительству школы в пос. Катунино. При посещении объекта заслушан отчет подрядчика о ходе работ и перспективах их завершения. Благодаря ранее принятым мерам реагирования темпы строительства ускорены, объект находится в высокой степени готовности, ведутся работы по благоустройству прилегающей территории.

В ходе выезда в пос. Уемский, где подрядной организацией из г. Санкт-Петербурга, в рамках национального проекта «Молодежь и дети» проводятся работы по капитальному ремонту здания МБОУ «Уемская средняя школа», заслушаны доклады представителей подрядчика о проблемах, возникающих при выполнении ремонта и путях их решения, указано на необходимость активизации работ и увеличения количества рабочих на объекте.

Нарушение сроков проведения работ, непринятие мер к ограничению доступа на объект посторонних лиц и складирование строительного мусора на прилегающей территории послужили основанием для внесения руководителю подрядной организации представления об устранении нарушений закона.

Вопросы строительства и капитального ремонта образовательных организаций находятся на постоянном контроле межрайонной прокуратуры.



