Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Строительство школы в поселке Катунино вызвало вопросы у прокурора

Приморский межрайонный прокурор Артем Обухов совместно с главой Приморского муниципального округа Валентиной Рудкиной, представителями заказчика, подрядчика и строительного контроля проверили ход и качество выполненных работ по строительству школы в пос. Катунино. При посещении объекта заслушан отчет подрядчика о ходе работ и перспективах их завершения. Благодаря ранее принятым мерам реагирования темпы строительства ускорены, объект находится в высокой степени готовности, ведутся работы по благоустройству прилегающей территории.

В ходе выезда в пос. Уемский, где подрядной организацией из г. Санкт-Петербурга, в рамках национального проекта «Молодежь и дети» проводятся работы по капитальному ремонту здания МБОУ «Уемская средняя школа», заслушаны доклады представителей подрядчика о проблемах, возникающих при выполнении ремонта и путях их решения, указано на необходимость активизации работ и увеличения количества рабочих на объекте.  

Нарушение сроков проведения работ, непринятие мер к ограничению доступа на объект посторонних лиц и складирование строительного мусора на прилегающей территории послужили основанием для внесения руководителю подрядной организации представления об устранении нарушений закона.

Вопросы строительства и капитального ремонта образовательных организаций находятся на постоянном контроле межрайонной прокуратуры.


23 май 15:35 | : Происшествия

Главные новости


День Хинкала
Ничто не ново. Сколько получали сельские врачи в Архангельской губернии

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2025 (284)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)



Деньги


все материалы
«    Май 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20