Прокурор Архангельска взял на контроль строительство социальных домов

Прокурор города Архангельска Антон Филимонов совместно с представителем ГКУ АО «Главное управление капитального строительства» проинспектировал ход работ по строительству девятиэтажных многоквартирных домов на ул. Воронина, возводимых в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

В ходе выезда подрядчику указано на необходимость активизации работ по обустройству фасада 294-квартирного дома.

Работы по завершению строительства 162-квартирного дома осуществляются в соответствии с установленным графиком.

Представителям подрядных организаций указано на необходимость соблюдения сроков и качества выполняемых работ.

Завершение строительства многоквартирных домов находится на контроле прокуратуры.



