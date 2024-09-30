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Прокурор Архангельска взял на контроль строительство социальных домов

Прокурор города Архангельска Антон Филимонов совместно с представителем ГКУ АО «Главное управление капитального строительства» проинспектировал ход работ по строительству девятиэтажных многоквартирных домов на ул. Воронина, возводимых в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

В ходе выезда подрядчику указано на необходимость активизации работ по обустройству фасада 294-квартирного дома.

Работы по завершению строительства 162-квартирного дома осуществляются в соответствии с установленным графиком.

Представителям подрядных организаций указано на необходимость соблюдения сроков и качества выполняемых работ.

Завершение строительства многоквартирных домов находится на контроле прокуратуры.


21 октябрь 16:54 | : Скандалы

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