В бане Шенкурска можно испачкаться, но не помыться

В рамках мониторинга реализации в регионе мусорной реформы представители Народного фронта выехали в центр Шенкурского округа, где проживает более 4500 человек.



Местные жители отправили наших экспертов в баню. И не зря! Здесь не только парят, но и не парятся с отходами производства. В нарушение экологического законодательства здание муниципальной помывочной буквально купается в опилках и золе.



Казалось бы, баня = чистота, но не в нашем случае. Вокруг постройки, прямо через забор от жилых домов свалены кучи шлака, горбыля, дров, досок и других пожароопасных отходов. С таким подходом владельцы объекта игнорируют не только действующие СанПиНы, но и местные правила благоустройства.



Народный фронт обратился в администрацию Шенкурского округа. Требуем устранить выявленные нарушения и обеспечить нормативное содержание единственной бани в городе.