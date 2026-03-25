В бане Шенкурска можно испачкаться, но не помыться

В рамках мониторинга реализации в регионе мусорной реформы представители Народного фронта выехали в центр Шенкурского округа, где проживает более 4500 человек.

Местные жители отправили наших экспертов в баню. И не зря! Здесь не только парят, но и не парятся с отходами производства. В нарушение экологического законодательства здание муниципальной помывочной буквально купается в опилках и золе.

Казалось бы, баня = чистота, но не в нашем случае. Вокруг постройки, прямо через забор от жилых домов свалены кучи шлака, горбыля, дров, досок и других пожароопасных отходов. С таким подходом владельцы объекта игнорируют не только действующие СанПиНы, но и местные правила благоустройства.

Народный фронт обратился в администрацию Шенкурского округа. Требуем устранить выявленные нарушения и обеспечить нормативное содержание единственной бани в городе.  

23 апрель 16:28 | : Скандалы

