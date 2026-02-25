Контейнеры Пинеги завалены отходами лесопиления

Народный фронт продолжает мониторинг мусорной реформы Поморья. На этот раз показываем кадры из посёлка Пинега одноимённого округа. Жители недоумевают: складировать обычный бытовой мусор практически некуда, ведь большая часть баков либо наполовину, либо доверху засыпана отходами лесопиления.

На улицах Кудрина и Великодворской контейнеры буквально переполнены опилками. Расчистить эти площадки – задача муниципалитета. Но, по словам наших заявителей, районные власти не следят за состоянием мусорных площадок и игнорируют проблему.

Народный фронт обратился в местную прокуратуру. Требуем обязать администрацию Пинежского округа незамедлительно освободить контейнеры, усилить муниципальный контроль за состоянием площадок по сбору ТКО и работу по экологическому просвещению населения. 

 

15 апрель 17:22

