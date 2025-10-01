Незаконная свалка отравляет жизнь селянам Плесецкого округа

По жалобам местных жителей представители Народного фронта побывали на несанкционированной свалке вблизи села Конёво Плесецкого округа, в котором проживает 2260 человек, в том числе 225 малышей до шести лет.



Здесь много лет работает пилорама и далеко не первый год функционирует незаконная свалка отходов лесопильного производства. Всё это регулярно сжигается, а жители страдают от запаха гари и задымления территории.



В огромные кучи свалены свежие доски, опилки и горбыль. Тут же – бытовые отходы и остатки разобранных аварийных домов. В свалку буквально зарыты и присыпаны опилками целые конструкции от непригодных деревяшек и даже крыши из шифера, сжигать которые просто недопустимо.



Но свалка горит и тлеет много лет, местные надзорные органы изменить ситуацию не могут, и проблема не решается.



Представители Народного фронта обратились в региональную прокуратуру. Просим провести проверку и наказать нарушителей экологического законодательства.



Напомним, залежи отходов в Конёво – не единичный случай: недавно мы рассказывали о двух незаконных полигонах в Новодвинске. НФ берет проблему несанкционированных свалок на особый контроль.

Продолжение следует...