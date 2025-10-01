Смрад и мрак. В Вельске горит мусорный полигон

В Народный фронт пришло видео от подписчика из Вельского района. Там на полигоне, расположенном в 600 метрах от автодороги Вельск – Шиловская, горит свалка бытовых отходов.



Открытый огонь распространяется из-за сильных порывов ветра. Над объектом вздымаются черные клубы едкого дыма, а местные жители начинают спрашивать в соцсетях, что подожгли на этот раз и кто виноват.



Представители Народного фронта выяснили, что возгорание произошло на официальном полигоне Вельского района, который принимает отходы 4 и 5 классов опасности для их дальнейшего захоронения. При этом здесь складируются ТКО не только самих вельчан, но и жителей Устьянского и частично (в период распутицы) Шенкурского округа региона.



️Пожар на полигоне – печальная закономерность, ведь свалка давно переполнена: здесь застревают даже огромные мусоровозы. И хотя по бумагам места еще достаточно, горы отходов видно невооруженным глазом прямо с ближайшей дороги. К тому же, у полигона нет ограждения, а изоляция объекта проводится с нарушениями СаНПиН с точки зрения периодичности процедур. Помимо этого, у общественников-экспертов есть вопросы как к системе учёта отходов, так и к их компонентному составу.



Народный фронт обратился в областную прокуратуру. Требует провести проверку и наказать нарушителей экологического законодательства.



