Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Смрад и мрак. В Вельске горит мусорный полигон

 В Народный фронт пришло видео от подписчика из Вельского района. Там на полигоне, расположенном в 600 метрах от автодороги Вельск – Шиловская, горит свалка бытовых отходов.

Открытый огонь распространяется из-за сильных порывов ветра. Над объектом вздымаются черные клубы едкого дыма, а местные жители начинают спрашивать в соцсетях, что подожгли на этот раз и кто виноват.

Представители Народного фронта выяснили, что возгорание произошло на официальном полигоне Вельского района, который принимает отходы 4 и 5 классов опасности для их дальнейшего захоронения. При этом здесь складируются ТКО не только самих вельчан, но и жителей Устьянского и частично (в период распутицы) Шенкурского округа региона.

️Пожар на полигоне – печальная закономерность, ведь свалка давно переполнена: здесь застревают даже огромные мусоровозы. И хотя по бумагам места еще достаточно, горы отходов видно невооруженным глазом прямо с ближайшей дороги. К тому же, у полигона нет ограждения, а изоляция объекта проводится с нарушениями СаНПиН с точки зрения периодичности процедур. Помимо этого, у общественников-экспертов есть вопросы как к системе учёта отходов, так и к их компонентному составу.

Народный фронт обратился в областную прокуратуру. Требует провести проверку и наказать нарушителей экологического законодательства. 


17 ноябрь 12:01 | : Скандалы

Главные новости


Как царь Пётр лодьи да кочи северянам запрещал
Тепло и холод в архангельских домах. Как не платить за промерзшие квартиры

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (220)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20