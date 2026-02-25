Камерунец в Архангельске открыл бизнес по легализации своих соплеменников

Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал троих граждан Российской Федерации, в том числе 40-летнего уроженца из Республики Камерун, получившего ранее гражданство Российской Федерации, виновными в совершении организации незаконной миграции, то есть организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенная группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ).

Установлено,  что вступив в преступный сговор, осужденные распределили роли, согласно которым граждане Российской Федерации вступили в фиктивные браки с гражданами иностранного государства – Республики Камерун, а сам организатор выступал в роли переводчика и совместно с иностранными гражданами  подавал документы для оформления и получения разрешения на временное проживание на территории России.

Приговором суда осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 1 года 6 месяцев до 2 лет 6 месяцев условно  с испытательным сроком от 1 года 6 месяцев до 2 лет 6 месяцев в зависимости от роли и степени участия каждого.

Приговор суда  не вступил в законную силу.

16 апрель 16:31

