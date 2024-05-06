В Архангельске осудили группу лиц, потакавших незаконной иммиграции

Октябрьским районным судом г. Архангельска вынесен приговор в отношении семи жителей Архангельской области, которые в зависимости от роли и степени участия каждого признаны виновными по п. «а» ч. 2 ст. 3221 УК РФ (организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Как установлено судом, с ноября 2017 года по март 2018 года осужденные, двое из которых являлись предпринимателями, оказывавшими на коммерческой основе услуги по приёму у иностранных граждан комплексного экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства, подыскивали заинтересованных иностранных граждан и фальсифицировали результаты этого экзамена.

В результате незнающие русского языка мигранты получали сертификаты об изучении указанных предметов.

Документы использовались в органе миграционного контроля для получения разрешения на пребывание и работу в России, после чего злоумышленники привлекали их к работе на объектах общественного питания, строительства, животноводства и лесопереработки.

В результате действий осужденных в России незаконно пребывало 27 иностранных граждан.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, назначил пятерым подсудимым наказание в виде 2 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, одному – в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и одной подсудимой – в виде в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.