Очернитель Вооруженных Сил из Архангельска заплатит штраф в 100 000 рублей

Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал ранее не судимого 44-летнего жителя г. Архангельска виновным по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержанию международного мира и безопасности, и на дискредитацию исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий за пределами территории Российской Федерации в указанных целях, совершенные лицом, после его привлечения к административной ответственности).

Как установлено судом, ранее привлеченный к административной ответственности за дискредитацию использования Вооруженных Сил и государственных органов Российской Федерации мужчина в период с 31 декабря 2023 года по 03 января 2024 года, находясь в г. Архангельске, используя свою персональную страницу в социальной сети «ВКонтакте», доступную для свободного доступа, публично разместил информационный материал, содержащий негативные сведения о том, что Вооруженные Силы и государственные органы Российской Федерации своими действиями в ходе проведения специальной военной операции на территории Республики Украина и на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей якобы не поддерживают международные мир и безопасность, не защищают интересы Российской Федерации и ее граждан, а совершают заведомо незаконные преступления и преступные военные действия, дискредитирующие использование Вооруженных Сил Российской Федерации.

Вину в инкриминируемом преступлении подсудимый признал частично.

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу.