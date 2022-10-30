В Архангельске вынесен приговор организаторам нелегальной миграции

Октябрьский районный суд города Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал двух жителей областного центра виновными в совершении преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору).
Установлено, что подсудимые в городе Архангельске организовали незаконную миграцию путем фиктивной сдачи иностранными гражданами экзамена по русскому языку, истории и основ законодательства России и получение ими соответствующих сертификатов, а один из подсудимых еще и фиктивную регистрацию и постановку на учет иностранных граждан.
Преступления совершены в период с 2015 по 2020 годы.
В судебном заседании подсудимые вину не признали.
Судом одному из подсудимых назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, другому– в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Приговор в законную силу не вступил.