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В Архангельске вынесен приговор организаторам нелегальной миграции

Октябрьский районный суд города Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал двух жителей областного центра виновными в совершении преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 322.1 УК РФ  (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Установлено, что подсудимые в городе Архангельске организовали незаконную миграцию путем фиктивной сдачи иностранными гражданами экзамена по русскому языку, истории и основ законодательства России и получение ими соответствующих сертификатов, а один из подсудимых еще и фиктивную регистрацию и постановку на учет иностранных граждан. 

Преступления совершены в период с 2015 по 2020 годы. 

В судебном заседании подсудимые вину не признали.

Судом одному из подсудимых назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно  с испытательным сроком 3 года, другому–  в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.

 

30 ноябрь 09:18 | : Происшествия

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