В Вельском районе пресечен земельный схематоз

Прокуратурой Вельского района проведена проверка исполнения законодательства о землепользовании.

Установлено, что администрацией городского поселения «Вельское» Вельского муниципального района физическому лицу на основании договора купли-продажи передан на бесконкурсной основе земельный участок площадью

более 2,5 тыс. кв.м в связи с возведением на нем объекта капитального строительства площадью 12,8 кв.м. В последующем этот же участок приобретателем передан по договору дарения своему близкому родственнику.

Вместе с тем, с учетом размеров возведенного объекта предоставление данного земельного участка в обход конкурентных процедур являлось незаконным ввиду несоразмерности площади передаваемого участка площади объекта, для эксплуатации которого он предоставлен.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании сделок недействительными и о возврате земельного участка в муниципальную собственность, однако решением суда первой инстанции в удовлетворении иска отказано.

Проявляя последовательную и принципиальную позицию, прокурор с решением суда не согласился, оспорив его в апелляционном порядке.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Архангельского областного суда решение нижестоящего суда отменено, принято новое решение, которым исковые требования прокурора удовлетворены.

Ввиду признания судом сделок по продаже и дарению земельного участка недействительными, в соответствии с гражданским законодательством применены последствия недействительности сделок, в связи с чем возобновил свое действие договор аренды земельного участка и арендатору надлежит выплатить предусмотренную им стоимость арендной платы.

По представлению прокурора органом местного самоуправления арендатору выставлен счет за пользование участком в размере 29,2 млн рублей.