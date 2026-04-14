Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Вельском районе пресечен земельный схематоз

Прокуратурой Вельского района проведена проверка исполнения законодательства о землепользовании.

Установлено, что администрацией городского поселения «Вельское» Вельского муниципального района физическому лицу на основании договора купли-продажи передан на бесконкурсной основе земельный участок площадью
 более 2,5 тыс. кв.м в связи с возведением на нем объекта капитального строительства площадью 12,8 кв.м. В последующем этот же участок приобретателем передан по договору дарения своему близкому родственнику.

Вместе с тем, с учетом размеров возведенного объекта предоставление данного земельного участка в обход конкурентных процедур являлось незаконным ввиду несоразмерности площади передаваемого участка площади объекта, для эксплуатации которого он предоставлен.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании сделок недействительными и о возврате земельного участка в муниципальную собственность, однако решением суда первой инстанции в удовлетворении иска отказано. 

Проявляя последовательную и принципиальную позицию, прокурор с решением суда не согласился, оспорив его в апелляционном порядке.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Архангельского областного суда решение нижестоящего суда отменено, принято новое решение, которым исковые требования прокурора удовлетворены.

Ввиду признания судом сделок по продаже и дарению земельного участка недействительными, в соответствии с гражданским законодательством применены последствия недействительности сделок, в связи с чем возобновил свое действие договор аренды земельного участка и арендатору надлежит выплатить предусмотренную им стоимость арендной платы. 

По представлению прокурора органом местного самоуправления арендатору выставлен счет за пользование участком в размере 29,2 млн рублей. 

14 апрель 15:25

Главные новости


Митрополит Корнилий: "Встречаем светлый праздник в сиянии благодатного света"
Поздравление с Пасхой от патриарха всея Руси Кирилла

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2026 (181)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20