Земельный участок стоимостью 3 млн в Поморье потерял статус частной собственности

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа проведена проверка законности отчуждения земельного участка органами местного самоуправления в частную собственность.

Установлено, что по итогам несостоявшегося аукциона комитетом по управлению муниципальным имуществом с субъектом предпринимательской деятельности заключен договор купли-продажи земельного участка под гостиничное обслуживание площадью 146 кв. м рыночной стоимостью около 3 млн рублей. Цена сделки составила 133 тысячи рублей.

Однако спорный земельный участок не мог быть предметом аукциона на право заключения договора купли-продажи ввиду прямого законодательного запрета на предоставление его в частную собственность. Следовательно, он незаконно выбыл из муниципальной собственности.

Поскольку сделка осуществлена с нарушением земельного законодательства, прокуратура области и округа обратилась в арбитражный суд с иском о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка и возврате его в муниципальную собственность.

Суд согласился с позицией надзорного органа и удовлетворил иск в полном объеме.

Решение суда вступило в законную силу и исполнено, земельный участок возвращен в собственность муниципалитета.