В Котласе у бизнесмена отобрали землю с недостроем и передали городу

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа проведена проверка законности отчуждения комитетом по управлению имуществом администрации муниципального образования «Котлас» в собственность индивидуальному предпринимателю земельного участка площадью 1453 кв. м, рыночной стоимостью более 4 млн рублей.

Установлено, что расположенный в центре города Котлас земельный участок органом местного самоуправления для строительства административного здания предоставлен предпринимателю по договору аренды, а после продан ему.

Однако возведенный на участке объект незавершенного строительства фактически является недостроенным пятиэтажным жилым домов, что не соответствует виду разрешенного использования муниципального земельного участка, проектной документации и разрешению на строительство.

Впоследствии вместо отказа бывшим главой муниципального образования «Котлас» выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию вопреки требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации. Тем самым предоставлено конкурентное преимущество и освобождение арендатора от участия в аукционе по приобретению земельного участка в собственность, имущественных затрат в виде 100 % оплаты кадастровой или рыночной стоимости земельного участка.

В результате он приобретен предпринимателем за 265 тыс. рублей, то есть по цене, равной 15 % от кадастровой стоимости, в обход проведения торговых процедур.

Котласским городским судом недостроенный объект конфискован в доход государства и в настоящее время находится в собственности Российской Федерации.

Неправомерно выбывший из собственности муниципального образования земельный участок неоднократно отчужден аффилированным с предпринимателем юридическим лицам.

В связи с этим прокуратурой области и автономного округа в Арбитражный суд Архангельской области направлено исковое заявление о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка, истребовании его из чужого незаконного владения в пользу городского округа Архангельской области «Котлас».

Решением суда требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.

Судебный акт в законную силу не вступил.