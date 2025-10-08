Покуратура вернула Котласу ранее проданную землю

Котласской межрайонной прокуратурой Архангельской области проведена проверка законности отчуждения комитетом по управлению имуществом администрации муниципального образования «Котлас» в собственность гражданина земельного участка площадью 1300 кв. м, рыночной стоимостью более 5 млн рублей.

Установлено, что в силу преступного сговора между знакомыми, один из которых являлся должностным лицом администрации муниципального образования «Котлас» и получил взятку за выполнение действий в интересах физического лица, направленных на неправомерное выбытие имущества из муниципальной собственности, расположенный в городе Котлас земельный участок органом местного самоуправления для строительства здания магазина предоставлен физическому лицу по договору аренды.

Однако возведенный на участке объект незавершенного строительства фактически является жилым домом, что не соответствует виду разрешенного использования муниципального земельного участка, проектной документации и разрешению на строительство.

Впоследствии на основании заведомо недостоверных сведений вместо отказа гражданину выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию вопреки требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации. Тем самым предоставлено конкурентное преимущество и освобождение арендатора от участия в аукционе по приобретению земельного участка в собственность, имущественных затрат в виде 100 % оплаты кадастровой или рыночной стоимости земельного участка.

В результате обмана он приобретен физическим лицом за 458,6 тыс. рублей, то есть по цене, равной 15 % от кадастровой стоимости, которая составляла более 3 млн рублей, в обход проведения торговых процедур. Рыночная цена участка – свыше 5 млн рублей.

Незаконно оформив право собственности, ответчик произвел раздел названного земельного участка на два по 650 кв. м каждый. Присоединив к одному из них смежные земли, государственная собственность на которые не разграничена, в размере 117 кв. м путем перераспределения, ответчик передал вновь образованный участок площадью 767 кв. м в качестве взятки должностному лицу органа местного самоуправления, который на основании приговора суда конфискован в доход Российской Федерации.

В связи с выявленными нарушениями действующего законодательства Котласской межрайонной прокуратурой в суд направлено исковое заявление о признании недействительными договора купли-продажи земельного участка и соглашения о перераспределении земли, применении последствий недействительности сделки, признании отсутствующим зарегистрированного права собственности на здание и земельные участки, обязании освободить землю от всех расположенных объектов капитального и некапитального строительства и передать ее в распоряжение городского округа Архангельской области «Котлас».

Решением суда, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции и вступившим в законную силу, требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.