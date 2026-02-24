Вверх
В Онеге у резидента Арктической зоны через суд отобрали землю

Онежской межрайонной прокуратурой проведена проверка  соблюдения законодательства о землепользовании.

Установлено, что администрацией Онежского муниципального округа резиденту Арктической зоны Российской Федерации  на льготных условиях, без проведения торгов, в целях реализации инвестиционного проекта по производству сыра и строительства фермы предоставлены два земельных участка площадью 51,9 и 72,3 га из земель сельскохозяйственного назначения в границах Онежского муниципального округа Архангельской области.   

Вместе с тем инвестиционный проект общество не реализовало, а полученные земельные участки его руководитель продал своей супруге, после чего ликвидировал общество.

Онежский межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании сделок незаконными и возврате полученных земель в муниципальную собственность. 

Решением Онежского городского суда иск прокурора удовлетворен, совершенные сделки признаны незаконными. Исполнение решения суда находится на контроле прокурора.

24 февраль 14:17 | : Скандалы

