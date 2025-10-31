Богатая тетя из Северодвинска финансировала иностранные организации

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жительнице города Северодвинска. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 284.1 УК РФ (предоставление средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности).

Следствием и судом установлено, что в период с декабря 2022 года по февраль 2025 года осужденная перевела около полумиллиона рублей на счета иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной ее деятельности на территории Российской Федерации.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия и в суде осужденная признала свою вину.

Приговором Северодвинского городского суда ей назначено наказание в виде 280 часов обязательных работ. Приговор суда не вступил в законную силу.

Следствие вел первый отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СКР.