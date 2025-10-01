Вверх
Жительница Северодвинска финансировала плохих парней с Запада

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению жительницы города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 284.1 УК РФ (предоставление средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности).

Следствием установлено, что в период с декабря 2022  года по декабрь 2025 года обвиняемая перевела около полумиллиона рублей на счета иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации, для обеспечения деятельности.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

В ходе допроса обвиняемая признала свою вину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следствие вел первый отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СКР.

Уголовный кодекс РФ за указанные действия предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

28 октябрь 13:00 | : Происшествия

