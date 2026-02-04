Контейнерные площадки в Шенкурске завалены "ненормативным" мусором

В Народный фронт вновь пришло видео из Шенкурска. На кадрах – переполненные контейнерные площадки. К бытовому мусору населения прибавилось огромное количество отходов, не относящихся к ТКО. В их числе – ветки от субботников и ухода за деревьями и кустами, а также строительные отходы.



В любом случае, как бы "ненормативный" мусор не оказался в центре Шенкурска, ему не место в местах для сбора отходов из жилого сектора. Все отходы, не относящиеся к ТКО, должны централизованно вывозится на легитимный полигон, а не складироваться на необорудованных площадках, создавая ощущение полнейшего бардака и неумения управлять мусорной реформой.



Народный фронт обратился в районную прокуратуру с требованием обязать ответственных чиновников навести порядок.