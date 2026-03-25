Пешком по городу. Депутаты АрхГорДумы за неделю

В первую неделю лета-2026 народные избранники столицы Поморья посвятили родному городу и его жителям. Впрочем, как и всегда.

Парковка у железнодорожного вокзала, тротуар у станции «Скорой помощи» на проспекте Дзержинского, участок Обводного канала, Театральный переулок, набережная Северной Двины в районе домов 77-79 - что объединяет в настоящий момент эти места? Их ремонтирует подрядная организация «МСК-Север». Проконтролировать ход работ вместе с мэром Моревым пришли депутаты городского парламента Ксения Корюкина и Кристина Саблина. Женский взгляд на обустройство лишним не бывает.

На некоторых из осмотренных участков уже завершены работы по укладке асфальта и обустройству понижений, что свидетельствует о динамичном продвижении ремонта. На других объектах продолжается демонтаж старого покрытия и установка бортового камня. Особое внимание к территории у станции «Скорой помощи», где ранее поступали многочисленные жалобы от горожан на неудобства, связанные с передвижением по грунту и наличием луж. Там очень высокий трафик движения… делайте выводы.

Ксения Корюкина (с чувством удовлетворения от рабочего дня):

- Сегодняшний объезд показал, что работы по благоустройству идут полным ходом. Особенно радует внимание к таким социально значимым объектам, как территория у «Скорой помощи». Городские стараются максимально учитывать мнение жителей, которые активно обращаются в общественные приёмные депутатов с просьбой о ремонте тех или иных объектов. Уверена, обновленные тротуары и удобные остановки сделают жизнь в Архангельске еще лучше!

Первая городская больница им. Е.Е. Волосевича отметила некруглый юбилей. Но вглядитесь в цифру – 240 лет! О профессионализме тамошних врачей говорит хотя бы тот факт, что почти все, вызвавшие «скорую помощь», просят везти именно туда – там спасут, если есть малейший шанс.

На базе больницы успешно функционируют мощные современные региональные центры: урологический, сердечно-сосудистый, нефрологический, сосудистый, городской кардиологический, а также центры антитромботической терапии, гепатопанкреатобилиарной хирургии и интервенционной эндоскопии..

Коротко и скромно о достижениях рассказал ио главврача Алексей Попов: «За исключением Санкт-Петербурга и Ленинградской области, наша больница – единственное медицинское учреждение Северо-Запада России, где выполняются операции по трансплантации органов. Так, в прошлом году мы провели 7 пересадок почек и одну пересадку печени. Ведется активная подготовка к проведению операций по трансплантации сердца».

От городской Думы добрые слова сказал ее председатель Иван Воронцов:

- Это не просто цифра, это целая эпоха, наполненная самоотверженным трудом, преданностью своему делу и, самое главное, заботой о здоровье каждого жителя нашего города и региона. Больница прошла славный путь от первого гражданского лечебного учреждения до современного высокотехнологичного центра, который является настоящим флагманом здравоохранения на Северо-Западе. Мы гордимся тем, что в Архангельске есть такое учреждение, где работают настоящие профессионалы, спасающие жизни и дарящие надежду. Желаю всем сотрудникам больницы крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в их благородном труде!

Улица Красина, та, что на окраине города в Цигломени, вышла из сумрака. Это «Горсвет» ведет работы по реконструкции и обустройству новых линий уличного освещения.

Новые линии передаются на баланс МУПа для содержания и эксплуатации. Это важный шаг в развитии городской инфраструктуры и повышении качества жизни архангелогородцев, которые теперь смогут наслаждаться безопасными и комфортными вечерними прогулками.

Александр Гурьев, депутат и директор:

- Новые участки сетей включаются из диспетчерского центра предприятия по единому городскому графику..